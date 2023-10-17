جائزة علاء الجابر تعلن: السيد حافظ شخصية العام لنصوص مسرح الطفل

أعلنت جائزة علاء الجابر للإبداع المسرحي، اختيار المؤلف السيد حافظ، شخصية العام للجائزة، في دورتها الثالثة لعام 2023، فئة النصوص المسرحية للأطفال.

وسيتم تكريم الكاتب المسرحي السيد حافظ بهذه المناسبة ضمن حفل توزيع الجائزة في فروعها الثلاث: "المقال النقدي، ونصوص الأطفال، ونصوص الكبار"، في السابعة من مساء السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري، في قاعة سينما مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

وذلك تحت رعاية وحضور سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب.

وتعد جائزة علاء الجابر من أهم الفاعليات التي أثبتت حضورها القوي في مجال المسرح في مصر خلال السنوات السابقة، ويرأسها مؤسسها الكاتب المسرحي الدكتور علاء الجابر.

تتضمن الجائزة ثلاثة فروع هي: المقال النقدي وحمل هذا العام اسم "دورة الناقد المصري الراحل د. مصطفى سليم"، وفرع النص الموجه للكبار الذي حمل اسم "دورة المؤلف العراقي هادي المهدي"، وفرع النصوص الموجهة للأطفال وحمل اسم "دورة المؤلف الإماراتي الراحل سالم الحتاوي" ضمن سياسة الجائزة التي تختار في كل عام مجموعة من أسماء المبدعين الذين رحلوا عنا وهم في قمة العطاء والشباب دون أن يكملوا مسيرتهم الإبداعية.

جاء في حيثيات إعلان الجائزة لهذا الاختيار أنه تقديرا منا شخصيا ومن الجائزة لدوركم المتميز الكبير في إثراء الحركة المسرحية في مصر والوطن العربي، وتعبيرا عن محبتنا، وتثمينا منا لما قدمتم من جهود كبيرة، وما بذلتم من جهد ووقت ومال في إيصال رسالتكم الفنية السامية إلى كافة أطياف المجتمع.

ويأتي ذلك تتويجا لمسيرة خمسون عاما من الكتابة للطفل اثرى بها السيد حافظ المسرح العربي والمصري، حيث قدم مشروعا لمسرح الطفل شمل ثمانية عشر مسرحية، قدمت على خشبة مسارح عدد كبير من الدول العربية ومصر.

قدمت له في الدول العربية مسرحية "سندريلا" في "الكويت، وسلطنة عمان، والبحرين" من إخراج منصور المنصور، ومن بطولة هدى حسين، وحسين المنصور، وأسمهان توفيق، وحسين البدر، ومسرحية "الشاطر حسن" في "الكويت، ودبي، وأبوظبي" من إخراج أحمد عبد الحليم، ومن بطولة عبدالرحمن العقل، ومحمد جابر، واستقلال أحمد، ومسرحية "سندس" في "الكويت، والبحرين، وقطر" من إخراج محمود الألفي، ومن بطولة: هدى حسين، ومحمد السريع، وسحر حسين، وعبدالإمام عبدالله.

ومسرحية "على بابا" في "الكويت - دبى" ومن إخراج أحمد عبد الحليم، ومن بطولة: عبدالرحمن العقل، ومحمد جابر، وهدى حمادة، ومنى عيسى، ومسرحية "أولاد جحا" بالكويت، والبحرين، ومن إخراج محمود الألفي، ومن بطولة: نبيل عبدالكريم، وبلال الشامي، وماجد سلطان، وزهرة الخرجي، وعبدالرحمن العقل، ومسرحية "حذاء سندريلا" في الكويت، وبغداد، وإخراج دخيل الدخيل، ومن بطولة: رولا الفرا، وإبراهيم الحربي، وأحمد الصالح، ومريم الغضبان، ومسرحية "بيبى والعجوز" بالكويت، وبغداد، إخراج حسين مسلم، ومسرحية "فرسان بنى هلال" في الكويت، وإخراج محمد سالم، ومن بطولة: عبدالرحمن العقل، وجاسم النبهان، وعائشة إبراهيم، وزهرة الخرجي، وداود حسين، وماجد سلطان، ومسرحية "عنتر بن شداد" بالكويت، وإخراج أحمد عبد الحليم، ومن بطولة: أحمد الصالح، وإبراهيم الحربي، واستقلال أحمد، وسمير القلاف، وأحمد جوهر، وحسين المفيدي.

من النصوص التي قدمت للسيد حافظ على خشبة المسرح المصري مسرحية "قميص السعادة" عام 1993، وإخراج محمد عبد المعطى، ومن من إنتاج فرقة تحت 18 بقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، ومن بطولة: وجدى العربي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعائشة الكيلاني، وعلاء عوض، كما قدمت له نفس الفرقة مسرحية "حب الرمان وخيزران" عام 1996، وإخراج حسام عطا، ومن بطولة: مي عبد النبي، ولمياء الأمير، ومحمد عبد المعطي، وأحمد الحجار.

كما قدم من إنتاج القطاع الخاص مسرحية "سفروتة في الغابة" عام 1998، وإخراج د. محمد عبدالمعطي، وتم عرضها في مهرجان قرطاج المسرحي بتونس، ومن بطولة: وفاء الحكيم، ومحمد عبدالمعطي، ومسرحية "حكاية لولو وكوكو"، ومسرحية "أولاد جحا" في مصر من إخراجه.

وللتليفزيون قدم عدة مسلسلات للأطفال منها: مسلسل "همام وبنت السلطان" في 28 حلقة، ومن بطولة: هالة فاخر، وعلا رامي، وجدي العربي، وغسان مطر، وعايدة عبد العزيز، وحنان سليمان، وإخراج أحمد مجدي، ومن إنتاج التليفزيون المصري، ومسلسل "بحلم بيك يا وطن" في 30 حلقة، من بطولة: أحمد سلامة، ونوال أبو الفتوح، ومحمد وفيق، وممدوح وافي، وإخراج محمد دنيا، ومسلسل "علاء الدين والأميرة ياسمين" في 26 حلقة، ومن بطولة: نوال أبو الفتوح، وأحمد عبد الوارث، وضياء الميرغني، وهشام عبدالله، وناصر سيف، وهالة فاخر، وإخراج أيمن عبيس، إنتاج التليفزيون المصري.

وكان للطفل نصيب من الأعمال الإذاعية للسيد حافظ، منها لإذاعة قطر: مسلسل "علاء الدين والأميرة ياسمين"، في 30 حلقة، ومن بطولة محمود ياسين، إخراج: أحمد مساعد، ومسلسل "سندباد" في 30 حلقة، ومن بطولة وإخراج أحمد مساعد، ولإذاعة البحرين مسلسل "همام وبنت السلطان" في 30 حلقة، ومن إخراج إبراهيم عيسى.

شارك في مجلات ماجد، والمغامر التي تصدر من الإمارات بالقصص المصورة للأطفال.

حصل السيد حافظ، على جائزة أحسن مؤلف لعمل مسرحي موجه للأطفال في الكويت عن مسرحية "سندريلا" عام 1980.