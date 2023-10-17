رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لتوقيع معاهدة سلام وتطبيع العلاقات مع أذربيجان

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، استعداد أرمينيا توقيع معاهدة سلام مع أذربيجان بنهاية العام الجاري.

وقال باشينيان، في خطابه اليوم أمام البرلمان الأوروبي: "إننا مستعدون لتوقيع معاهدة سلام وتطبيع العلاقات مع أذربيجان بحلول نهاية هذا العام"، مٌشيرًا إلى أن رفض أذربيجان المشاركة في اجتماع غرناطة "لم يجعل عملنا أسهل"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية.

وأضاف رئيس الوزراء أن التوقيع على معاهدة سلام بحلول نهاية العام سيكون أمرا واقعيا للغاية إذا تم التأكيد رسميا على المبادئ التي تم تبنيها خلال اجتماعات بروكسل حول تسوية الأزمة الحدودية مع أذربيجان.

يُذكر أنه في 19 سبتمبر الماضي، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو قره باغ، وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.

وفي الـ 20 من سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق بالتنسيق مع فرقة حفظ السلام الروسية لتعليق عملية مكافحة الإرهاب في ناجورنو قره باغ.