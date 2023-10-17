طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة السولية

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إن عمرو السولية، لاعب الفريق، أجرى أشعة جديدة أمس وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية.

ويخوض السولية المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وقال طبيب الأهلي إن الأشعة الأخيرة التي أجراها السولية أكدت على تحسن حالته بشكل كبير، واقتراب مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويخضع السولية لفحوصات طبية، تحت إشراف الجهاز الطبي، وقياسات مستمرة خلال برنامجه التأهيلي للاطمئنان على حالته.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا التي تقام يوم الجمعة المقبل في تنزانيا، في ضربة البداية للفريق ببطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويسبق خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري البعثة للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعاب إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الجهاز الفني على تحقيق أهدافه.