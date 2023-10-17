ننشر أهم قرارات اجتماع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

انعقد بمقر جهاز مدينة دمياط الجديد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهري لمجس امناء مدينة دمياط الجديدة الجلسة التاسعة بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز وبرئاسة الدكتور اسامه حفيله رئيس مجلس الأمناء.

وبحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الادارات المعنية ورؤساء ووكلاء الوزارة للجهات الخدمية بالمحافظة.

استهل رئيس المجلس الجلسة بالترحيب الحضور واستعراض ومناقشة جدول الأعمال الجسة للموضوعات الخدمية لخدمة سكان المدينة، موجها الشكر للمهندس رئيس الجهاز على إنشاء وتشغيل شاطىء قادرون بلاج والذى يعد علامة مميزة بمدينة دمياط الجديدة لتفرده بتكامل الخدمات المقدمة لذوى الهمم.

كما وجه الشكر الى الدكتور رئيس جامعة دمياط على حضور جلسة مجلس الأمناء وطلب اعادة التعاون لعودة مركز الابداع لما له من دور ريادى لخلق اجيال من المبدعين.



كما اشاد المهندس رئيس الجهاز بروح التعاون والتوافق بين الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة لخدمة سكان المدينة مما كان له الأثر فى سرعة تقديم الخدمات لسكان المدينة وإستكمال أعمال التطوير الجارية والخطط الاستثمارية لما للمدينة من مقومات جذب جعلتها فى مقدمة المدن كمحور استثمارى مميز.

ووجه الدكتور رئيس جامعة دمياط الشكر للمجلس، على أعمال التطوير والنسق الحضاري والاستثمارى بالمدينة، كما استعرض الأعمال الجارية بجامعة دمياط منارة العلم بالمحافظة والتى تحتوى على عدد (١٤) كلية ومبانى المدرجات والمعامل المجهزة باحدث اجهزة البحث العلمى، والموقف التنفيذى لمستشفى الطب الجامعي وما تقدمة الجامعة لخدمة المجتمع المدني.

كما استعرض رئيس قطاع الكهرباء الخطة السنوية للقطاع والتى تخدم معظم القطاعات بمدينة دمياط الجديدة وفى نهاية الجلسة تم توجيه الشكر الحضور ومتابعة ماتم مناقشة بالجلسة من قبل اللجان المختصة بمجلس الامناء.