إيقاف لاعب يوفنتوس 7 أشهر بسبب فضيحة المراهنات

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي عقوبة نيكولو فاجيولي، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس، بعد تورطه في فضيحة المراهنات.

كانت الحكومة الإيطالية، قد فتحت تحقيقًا في الأيام الماضية مع بعض لاعبي المنتخب بسبب تورطهم في قضايا غير قانونية متعلقة بالمراهنات الرياضية المخالفة للقانون.

وحقق المدعي العام في مدينة تورينو، مع فاجيولي، وتحفظ على هاتفه، بسبب إجراء عمليات مراهنات غير قانونية.

ونشر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن من خلاله إيقاف فاجيولي لاعب يوفنتوس 7 أشهر بشأن فضيحة المراهنات الغير قانونية.

كما أعلن الاتحاد الإيطالي، قبول إقرار فاجيولي بالذنب بما في ذلك العلاج من إدمان القمار ومساعدة الآخرين على تجنب مصير مماثل.

كان إيقاف لاعب اليوفي في الأصل 12 شهرًا، ولكن تم تخفيفه مع بعض الشروط، أهمها أن يخضع فاجيولي للعلاج من إدمان القمار لمدة ستة أشهر على الأقل، أي 7 أشهر بعيدًا عن الملاعب و5 أشهر خطة علاجية للتوقف عن القمار.

واعترف فيجولي بتورطه في قضية المراهنات، بعدما تحدث إلى المحققين في تورينو يوم الخميس الماضي، كما أنه توصل لاتفاق مع مكتب المدعي العام لتخفيف عقوبته.

وغرم فاجيولي بـ12500 يورو أيضًا لخرقه المادة 24 من قانون العدالة الرياضية، الذي يحظر المراهنة على أحداث كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أو الاتحاد الدولي للعبة «فيفا».