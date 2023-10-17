عربية النواب: مصر في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب مستشفي المعمداني في غزة عمل إجرامي ومجزرة بشعة تكشف ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان .

وقال رئيس لجنة الشئون العربية ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إن اسرائيل وحلفاؤها أثبتوا للعالم كله ، انهم بلا إنسانية ، وان الهجمات الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ستظل وصمة عار تطاردهم وتفضح شعاراتهم الرنانة بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان ، وهم أبعد ما يكونوا عن ذلك .

وأوضح أباظة ، أن الموقف المصري سيظل يذكره التاريخ ، فلا توجد دولة قدمت ما قدمته مصر للأشقاء الفلسطينيين ، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة لوقف تلك الحرب غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .

وأشار إلي ان الرئيس السيسي بعث برسالة قوية للعالم كله بأن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وأنها دائما في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين وقدمت الكثير من التضحيات والدماء، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للعدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال لأن هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بعيدا عما يجري ويتعامل بازدواجية مع الملف الفلسطيني .