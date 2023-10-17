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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخارجية اليابانية تؤكد أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة

وزيرة الخارجية اليابانية
وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا
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حثت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء إيران على ممارسة دور في تهدئة الموقف فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.. مؤكدة أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين في أقرب وقت.

واتفقت كاميكاوا مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي على دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدة، وذلك حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

على صعيد متصل، أعلنت اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار من خلال المنظمات الدولية لدعم المدنيين في قطاع غزة، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بفلسطين.

وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة - في بيان - أن طوكيو ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن المدنيون الأبرياء واللاجئون الفلسطينيون من الحصول على المساعدات الضرورية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والطبية وما إلى ذلك.

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اليابان قطاع غزة إيران
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