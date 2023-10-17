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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب التمريض :استهداف المستشفيات والأطقم الطبية بـ"الأراضي الفلسطينية" جريمة حرب

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري
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استنكرت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، استهداف المستشفيات والأطقم الطبية بالأراضي الفلسطينية، بعد استهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني والتى أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والضحايا، مؤكدة إنها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت نقابة التمريض، أن المواثيق الدولية وقوانين الحرب تحمي المنشأت الطبية والمستشفيات وتمنع استهدافها باعتبارها المكان الوحيد الذى يسعف المصابين والجرحى، ولا يضم سوى الأطقم الطبية والتمريضية وليس منشأة عسكرية.

وأشارت إلى أن مجلس نقابة التمريض يعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، شأنه شأن الشعب المصري، مؤكدة أن النقابة لن تتأخر عن تقديم الدعم الكامل، للأشقاء الفلسطينيين متى كان ذلك ممكنا.


يذكر أن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، كان قد أعلن أن أكثر من 500 شهيد حتى الآن هم ضحايا استهداف مستشفى الأهلي المعمداني خلال قصف مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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نقابة التمريض استهداف المستشفيات والأطقم الطبية بالأراضي الفلسطينية القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني
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