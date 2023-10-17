دبلوماسي روسي يؤكد ضرورة فتح الممرات الإنسانية في منطقة الصراع بالشرق الأوسط

قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، إن روسيا ترى أنه من الضروري الدعوة إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للمدنيين في أسرع وقت ممكن في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نعتقد بأن الشيء الرئيسي الآن، مهما كان الأمر صعبا، هو الدعوة إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في أقرب وقت ممكن".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وتابع "من الضروري وقف العنف وإراقة الدماء وضبط النفس وتهدئة المشاعر ومن الضروري إنقاذ جميع الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الخطير، بما في ذلك تحرير الرهائن المحتجزين".

وأشار إلى إن هناك تقارير تفيد بأن مواطنا روسيا محتجزا كرهينة لدى حركة حماس، لكن من غير المستبعد أن يكون هناك المزيد من الروس بين الأسرى.

وقال السفير الروسي "لقد تم التحقق من المعلومات المتعلقة بشخص واحد.. لكن من غير المستبعد أن يكون هناك المزيد، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن هناك جالية كبيرة من الناطقين بالروسية، في المنطقة".