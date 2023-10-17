بوتين يتعهد ببذل الجهود لتطوير العلاقات بين روسيا وتايلاند بشكل فعال

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس وزراء تايلاند سريثا تافيسين، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتطوير العلاقات مع تايلاند، قائلا إنه يتوقع أن يعزز الاقتصادان التجارة بين البلدين.

وقال بوتين لتافيسين، خلال اجتماع بينهما، "من جانبنا، سنبذل كل ما في وسعنا لتطوير العلاقات بأكبر قدر ممكن من التركيز وتقديم مساهمة ملحوظة في تنمية بلدينا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأعرب الرئيس الروسي عن أسفه قائلا "للأسف، تراجعت التجارة الثنائية قليلا وسط الوضع الدولي المضطرب في العام الماضي"، مضيفا أنه يتوقع أن تتمكن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الثنائي من عكس هذا الاتجاه.

ووصف بوتين العلاقات الإنسانية الحالية بين روسيا وتايلاند بأنها مشجعة.

كما أشار إلى التدفق السياحي المتزايد، مضيفا أن العامين المقبلين سيكونان أعواما من التبادل الثقافي والسياحة بين البلدين.

واختتم بوتين حديثه بالقول: "إننا نتعاون بنشاط على الساحة الدولية أيضا".