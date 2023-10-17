حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة العاملين بالزراعة والري

استمراراً للقاءات والاجتماعات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة اليوم الثلاثاء ، وفداً من النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي برئاسة المهندس عيد مرسال رئيس النقابة.

استقبل وفد النقابة رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، ووجه لهم الشكر والترحيب على حضورهم وزيارتهم لمقر الحملة، موضحاً أن الزراعة هي المهنة التي قامت عليها حضارة مصر، وأن المرشح عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية استطاع النهوض بالقطاع الزراعي عن طريق التوسع في المناطق الزراعية واستصلاحها

واشار إلى دور النقابة الفعال في توعية المزارعين بممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

من جانبه، أكد وفد النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، أن النقابة تضم خمسة ملايين عامل وعاملة ، مشددين على القيام بدورهم في نشر التوعية بين الفئات المختلفة من بينهم العاملين بالشركات والفلاحين من خلال عقد العديد من الندوات والفعاليات التوعوية .

وأشاد الوفد بالإنجازات التي حققها المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي خلال وقت قياسي من مشروعات قومية وتنموية والتي من بينها استصلاح ما يقرب من ٥٠٠ ألف فدان حتى عام ٢٠٢٣م، ومشروع إعادة تأهيل وتبطين المجاري المائية للحفاظ على المياه، ونجاح الدولة في توفير ١٣,٦٥ مليار متر مكعب من المياه لصالح الري من محطات المعالجة المركزية ومن أهمها مشروع محطة معالجة بحر البقر والتي تعد أكبر محطة معالجة على مستوى العالم فضلا عن، مبادرة" تخفيض السلع الغذائية الأساسية" والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.