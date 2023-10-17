إسبانيا: ندعم وجود ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات إلى غزة

صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تدعم وجود ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال ألباريس، إنه من الضروري أن تصل المساعدات الإنسانية التي أصبحت ضرورية هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى إلى السكان المدنيين في غزة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف أن إسبانيا مستعدة للمساهمة والمشاركة بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، مضيفا أن بلاده رفعت قيمة مساعداتها إلى مليون يورو كحزمة أولى ومستعدة لتقديم المزيد، إذ توحي الأوضاع بأنه سيكون هناك حاجة إلى تقديم حزم مساعدات جديدة.