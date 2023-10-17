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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الأقصر يناقش مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع - الخط الأزرق.. صور

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي السريع
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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع - الخط الأزرق "أكتوبر - أبو سمبل"، بحضور هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء مهندس أشرف عبد العزيز مدير عام المرافق، والمهندس أسامة زكي ممثلا عن الهيئة القومية للأنفاق، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين المعنيين.

بدأ الاجتماع، بوصف شامل لمسار المشروع وأهدافه واستعراض المحطات الرئيسية والاقليميـة السريعة، كما تمت مناقشة تحويلات المرافق المتعارضة "مياه وكهرباء وغاز واتصالات" مع إحداثيات الموقع العام للمشروع، وكذا نظرة عامة على الخطوط الثلاثة الخط الأخضر والأحمر والأزرق، وتصميم محطة الأقصر الرئيسية والذى استوحى تصميمه من معبد حتشبسوت وبه مركز تجاري للتسوق والترفية وحرم المحطة شرقًا وغربًا.

وقال محافظ الأقصر، أن هذا المشروع الفائق السرعة يمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح، لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات، ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها لمركز إقليمي، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد اجتماع آخر يوم الاثنين الموافق ٢ نوفمبر القادم، لمناقشة ما تم استعراضه بجلسة اليوم وصولا لجميع الحلول المتعلقة بكل الجهات المعنية.

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المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر القطار الكهربائي السريع الهيئة القومية للأنفاق الأقصر الخط الأزرق
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