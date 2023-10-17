مسيرات في الضفة والقدس تندد بقصف الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد حية لمسيرات في عدد كبير من مناطق الضفة والقدس تنديدًا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة.

وقال الإعلامي تامر حنفي، إن هذه الصور يبدو أنها من ميدان المنارة وسط مدينة رام الله حيث يعبر المحتشدون عن حالة الغضب التي طالت المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية بأثرها جراء هذه العملية العسكرية على قطاع غزة.

وأضاف، أن كل أماكن العالم بها مشاهد تعبر عن التنديد والغضب وبها مسيرات تؤدي إلى ما يطلق عليه حالة انفجار متوقعة يسعى الجميع إلى أن يلجم هذه الحالة من الانفلات القادمة إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه.

