ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سائق قتل آخر طعنًا في مشاجرة على أولوية المرور بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق متهم بقتل آخر في مشاجرة بسبب أولوية المرور بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائقين بسبب أولوية المرور قام خلالها أحدهما بطعن الآخر بسلاح أبيض مما تسبب في مقتله جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ads
إشارة من غرفة عمليات النجدة اتخاذ كافه الاجراءات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة الأهرام في مشاجرة مشاجرة ووجود قتيل مديرية امن الجيزة متهم بقتل
ads