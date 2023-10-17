ضبط سائق قتل آخر طعنًا في مشاجرة على أولوية المرور بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق متهم بقتل آخر في مشاجرة بسبب أولوية المرور بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائقين بسبب أولوية المرور قام خلالها أحدهما بطعن الآخر بسلاح أبيض مما تسبب في مقتله جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.