«الخارجية»: مصر تركز اتصالاتها على إيصال المساعدات لغزة

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجهد المصري على المستويات كلها يتركز حاليا على التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة، ونشاهد جميعا على شاشات التلفزيون والقنوات كيف يتم استهداف المدنيين في قطاع غزة ومنذ قليل جرى استهداف مستشفى راح ضحيتها أكثر من 400 أو 500 ضحية.

وأضاف "أبوزيد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوضع متأزم للغاية، ولذلك لاتصالات كلها التي تقوم بها مصر حاليا تتركز على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع وتحمل إسرائيل المسؤولية في استهداف محيط معبر رفح داخل الأراضي الفلسطينية كي تتمكن قوافل الإغاثة الموجودة بالفعل على الأراضي المصرية للدخول للقطاع وإيصال المساعدات لمستحقيها.

وأشارت إلى أن هذه هي الرسالة الرئيسية التي وجهها وزير الخارجية سامح شكري اليوم في اتصالاته مع الإعلام الأجنبي الذي بدا وكأنه يحاول تحميل مصر مسؤولية غلق معبر رفح أو عدم قدرة معبر رفح على العمل وهذا يرجع بالأساس للإجراءات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل وتعدد قصف هذه المنطقة الفاصلة بين المعبر المصري والفلسطيني.