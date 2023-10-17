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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عميد الطب البيطري الأسبق: خفض أسعار الدواجن لم يؤذ المربي

الدكتور مصطفى بسطاوي،
الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن
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قال الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن هناك مشكلة في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض، بسبب وجود اختلاف كبير بين سعر البيع في المزرعة، وسعر البيع للمستهلك.

وأضاف "بسطاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "TEN"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على خفض الأسعار  كنوع من ضبط الأسعار، بحيث يتم بيع كيلو الدواجن في المزرعة بـ65 جنيهًا.

ولفت إلى أن خفض الأسعار بهذه الصورة لم يؤذي المربي بصورة كبيرة، ويعمل على ضبط السوق في ظل ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة في السوق.

  

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الدكتور مصطفى بسطاوي اسعار البيض الرئيس عبد الفتاح السيسي
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