عميد الطب البيطري الأسبق: خفض أسعار الدواجن لم يؤذ المربي

قال الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن هناك مشكلة في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض، بسبب وجود اختلاف كبير بين سعر البيع في المزرعة، وسعر البيع للمستهلك.

وأضاف "بسطاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "TEN"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على خفض الأسعار كنوع من ضبط الأسعار، بحيث يتم بيع كيلو الدواجن في المزرعة بـ65 جنيهًا.

ولفت إلى أن خفض الأسعار بهذه الصورة لم يؤذي المربي بصورة كبيرة، ويعمل على ضبط السوق في ظل ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة في السوق.