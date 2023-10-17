ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر أهم الفرص التصديرية في محافظة دمياط

دمياط
دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية عن فرصة تصدير نشارة خشب إلى دولة بلچيكا حيث يتم التنسيق بالاتصال مباشرة على المستورد  بالرقم والبريد الإلكتروني الموجودين بالاعلان.

كما أعلنت عن فرصة تصدير شبابيك وأبواب خشبية إلى دولة إيطاليا، وكذلك عن فرصة تصدير برسيم حجازي إلى دولة جنوب افريقيا، وتوريد خضروات وفاكهة  إلى جامعة حلوان، وتصدير أكياس بلاستيك إلى دولة لبنان. 

كما أعلنت الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية، عن فرصة تصدير برسيم حجازي إلى المملكة العربية السعودية، وتصدير مراتب إلى دولة البرتغال، وتصدير تمور طازجة وتمور مجدول وتمور مجففة إلى دولة ماليزيا، وتصدير سيراميك ورخام إلى دولة لبنان. 

 

ads
دمياط أمين الغرفة التجارية الغرفة التجارية
ads