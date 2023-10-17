ننشر أهم الفرص التصديرية في محافظة دمياط

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية عن فرصة تصدير نشارة خشب إلى دولة بلچيكا حيث يتم التنسيق بالاتصال مباشرة على المستورد بالرقم والبريد الإلكتروني الموجودين بالاعلان.

كما أعلنت عن فرصة تصدير شبابيك وأبواب خشبية إلى دولة إيطاليا، وكذلك عن فرصة تصدير برسيم حجازي إلى دولة جنوب افريقيا، وتوريد خضروات وفاكهة إلى جامعة حلوان، وتصدير أكياس بلاستيك إلى دولة لبنان.

كما أعلنت الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية، عن فرصة تصدير برسيم حجازي إلى المملكة العربية السعودية، وتصدير مراتب إلى دولة البرتغال، وتصدير تمور طازجة وتمور مجدول وتمور مجففة إلى دولة ماليزيا، وتصدير سيراميك ورخام إلى دولة لبنان.