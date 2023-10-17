مجزرة جديدة.. ارتفاع عدد شهداء المستشفى المعمداني بغزة إلى 500

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد حية من ساحة المستشفى المعمداني عقب القصف الإسرائيلي على ساحة المستشفى، الذي أودى بحياة 500 شهيد ومئات الجرحى، بحسب ما نقلته مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة منى عوكل.

كان المستشفى يضم آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دمرت قوات الاحتلال منازلهم، إضافة إلى المرضى، حيث كان المستشفى ملجأ للنازحين من حي الزيتون.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن المجزرة التي حدثت في المستشفى المعمداني جاءت نتيجة استهداف للمستشفى المملوء بالعائلات، وانقطعت الكهرباء عن مستشفى الشفاء الرئيسي.



