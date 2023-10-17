ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مجزرة جديدة.. ارتفاع عدد شهداء المستشفى المعمداني بغزة إلى 500

الاستهداف الإسرائيلي
الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد حية من ساحة المستشفى المعمداني عقب القصف الإسرائيلي على ساحة المستشفى، الذي أودى بحياة 500 شهيد ومئات الجرحى، بحسب ما نقلته مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة منى عوكل.

كان المستشفى يضم آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دمرت قوات الاحتلال منازلهم، إضافة إلى المرضى، حيث كان المستشفى ملجأ للنازحين من حي الزيتون.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن المجزرة التي حدثت في المستشفى المعمداني جاءت نتيجة استهداف للمستشفى المملوء بالعائلات، وانقطعت الكهرباء عن مستشفى الشفاء الرئيسي.


 

ads
المستشفى المعمداني القصف الإسرائيلي على ساحة المستشفى قوات الاحتلال
ads