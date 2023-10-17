وزيرة الصحة الفلسطينية: استهداف مستشفى المعمداني جريمة نكراء وإبادة جماعية

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن استهداف مستشفى المعمداني جريمة نكراء وإبادة جماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت "الكيلة"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أوجه نداءً عاجلا إلى المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل التدخل لحماية المستشفيات والمنشآت الطبية، قائلة: الأمور مربكة جدا في القطاع الطبي ولا يوجد أي مكان آمن أو يتم حمايته بحكم العمل.

وأكدت، أنه على المجتمع الدولي أن يحمي الشعب الفلسطيني والمؤسسات الطبية الفلسطينية: "لا أدري أين سيذهب الضحايا، وقد يكون هناك حاجة إلى مقابر جماعية لـ300 شهيد أما الضحايا فإنهم سيذهبون إلى هذا المستشفى أو مستشفى آخر".

وشددت، على وجوب أن يقف القصف الإسرائيلي مباشرة إذ يطال كل مكان في قطاع غزة، مثل مستشفى ناصر الذي أصبح القصف يطوف حوله، ومن ثم، فإن المستشفيات أصبحت الهدف المباشر للعدوان الإسرائيلي وهذا أمر مخالف لكل الأعراف الدولية.