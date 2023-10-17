الإسكندرية تستعد بكامل طاقتها لاستقبال نوة رياح الصليبة

تستقبل مدينة الإسكندرية خلال أيام، نوة رياح الصليبة، وهي من أشد النوات التي تتعرض لها محافظة الاسكندرية كل عام، وتعتبر هذه النوة هي السبب في غرق مدينة الإسكندرية عام 2015، فهي رياح غربية ممطرة تستمر لمدة ثلاث أيام، وتبدأ يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز"، ان الاسكندرية تتأثر بالأمطار خلال فصل الشتاء ولحل مشاكل الأمطار لابد من إنشاء شبكة صرف للتعامل مع مياه الأمطار في مختلف مناطق الإسكندرية.

وأضاف " نافع" حاليا يتم العمل على 9 مشروعات لإنشاء شبكة صرف خاصة بمياه الأمطار، حيث تم الانتهاء من 3 مشروعات كانت تتراكم بها المياه في السنة الماضية، لم تحدث هذا العام مع سقوط الأمطار، وجاري العمل على 3 مشروعات أخرى، لم ينته بها العمل على تصليح شبكة مياه الصرف، وسوف ينتهي العمل في ثلاث اماكن مع انتهاء شهر أكتوبر والنوات، التي سوف تأتي بعد أنتهاء شهر اكتوبر لن تتراكم منها المياه في ثلاث مناطق اخرى وسوف تستوعب مياه الأمطار، وهناك ثلاث مناطق اخرى لم يبدأ بها العمل بعد.

وأوضح أن الإسكندرية لم تكن تحتوي علي شبكة صرف خاصة بمياه الأمطار قديما، بل أن هذه الشبكة هي شبكة صرف، ويتم العمل حاليا على إنشاء شبكة خاص بمياه الأمطار حتى تستوعب كميات مياه الأمطار طوال موسم الشتاء، وبعد الانتهاء من المشروع يتم عمل محاكاة وهي تجربة الشبكات عن طريق ملئها بالمياه لتحديد قدرة استيعابها.

وأكد " نافع" علي إقامة مشروع فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف من قبل استشاري كلية هندسة جامعة الإسكندرية تحت إشراف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وهذا المشروع يفصل مياه الأمطار من المنبع عن مياه الصرف الصحي.

وتستعد شركة الصرف الصحي للنوات هذا العام منذ انتهاء فصل الشتاء العام الماضي عن طريق تطهير الشنايش وتطهير الشبكات ومحطات الشبكات وتطهير بياضات الرفع، ورفع كفاءة السيارات والمعدات، وفتح المصابات الموجودة على الكورنيش كلها، كما يتم نشر 118 سيارة شفط خاصة بشركة الصرف الصحي و20 سيارة خاصة أحياء، 130 سيارة على مستوى المحافظة بشكل كامل، 42 بدالة علي مستوي المحافظة.