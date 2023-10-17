تضامنًا مع غزة.. وقفة لنجوم الفن بنادي المهن التمثيلية.. صور

حرص عدد من نجوم الفن وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، مساء اليوم الثلاثاء، على المشاركة في وقفة تضامنية بنادي نقابة المهن التمثيلية، للتعبير عن دعمهم الكامل لأبناء الشعب الفلسطيني، إثر الأحداث العنيفة التي يتعرض لها على يد الجيش الإسرائيلي.

كان من بين الحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق، والفنان إيهاب فهمي، والفنان خالد صالح، والفنان عبدالله مشرف، وأحمد بدير، وعايدة فهمي، ووفاء مكي، وباسم السمرة، ووفاء عامر، والإعلامي طارق علام، وعبدالعزيز مخيون، وهشام عطوة، ومجدي كامل، وعصام الشويخ.

وأصدر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، بيانا دعا فيه لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الإسرائيلي.

جاء في بيان الاتحاد: "يستنكر الاتحاد العام لنقابات "التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية" العدوان الآثم ضد شعب فلسطين ويدعو إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، بنادي نقابة المهن التمثيلية في شارع البحر الأعظم بالجيزة".