ads
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": إطلاق رشقات صاروخية من غزة على المستوطنات الإسرائيلية

رشقات صاروخية
رشقات صاروخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" بثا حيا لإطلاق رشقات صاروخية من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ودوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، وسقط عدد من الصواريخ على العديد منها، كما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

ونقلت قناة القاهرة عن البيت الأبيض، أن بايدن سيزور إسرائيل غدا الأربعاء، ثم يتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الأردنية عمان.

وفى وقت سابق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أنه سيتم عقد قمة أمريكية مصرية أردنية غدا الأربعاء فى العاصمة الأردنية عمان.

ads
من المقاومة في قطاع غزة المستوطنات الإسرائيلية البيت الأبيض
ads