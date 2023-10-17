مانشيني في ورطة.. منتخب السعودية يخسر من مالي وديًا

تلقى منتخب السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، خسارة من مالي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على الملعب البلدي بورتيماو بالبرتغال، ضمن استعدادت المنتخبين لبطولتي كأس آسيا وأمم أفريقيا 2023.

خسر المنتخب السعودي مباراته الودية أمام المنتخب المالي بنتيجة 3-1، في التجربة الرابعة للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي تولى المهمة خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

ولم يتذوق مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، طعم الفوز في المباريات الودية التي تولى فيها المهمة الفنية للأخضر، حيث خسر مباراتين قبل مواجهة اليوم، أمام كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر من كوريا الجنوبية بهدف للا شئ.

وخاض منتخب السعودية معسكرًا في البرتغال، تحضيرًا لخوض منافسات بطولة كأس آسيا، وتعادل مع منتخب نيجيريا بهدفين لمثلهما، ثم خسر من منتخب مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، الأمر الذي يثير قلق الجماهير السعودية قبل المشاركة في البطولة القارية.

افتتح موسى دومبيا، التهديف في الدقيقة 14، ثم أضاف هاماري تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 42 بخطأ فادح من علي البليهي لاعب المنتخب السعودي.

في الشوط الثاني، قلص سالم الدوسري الفارق بهدف أول لمنتخب السعودية في الدقيقة 58، بطريقة رائعة حيث راوغ الظهير الأيمن لمنتخب مالي على حدود منطقة الجزاء، ثم سدد في الزاوية العكسية ليسجل هدفًا مماثلًا لهدفه أمام الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

وعاد منتخب مالي للتسجيل مجددًا عن طريق لاسين سينايكو في الدقيقة 71، ليكتب هزيمة جديدة للمنتخب السعودي تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي أصبح في ورطة كبيرة أمام اتحاد كرة القدم السعودي والجماهير.