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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يفتتح وحدتي تحول رقمي بالفيوم

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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افتتح  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة اليوم الثلاثاء، وحدتي التحول الرقمي بفرعي الفيوم أول وثاني.
حضر الافتتاح المستشار عبدالرزاق شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشئون الأبنية، والمستشار أحمد سعد المشرف علي مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد العناني الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة، والمستشار محمود مسعد النائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، ولفيف من مستشارى الهيئة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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التحول الرقمي الأمين العام المساعد بهيئة قضايا الدولة
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