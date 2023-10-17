مستشار الرئيس الفلسطيني: تحركاتنا مستمرة مع مصر والأردن والسعودية لوقف العدوان

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه ليس لديه أي تفاصيل عن اجتماع الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ولم يطلع بعد على المخرجات، لكن المدخلات معروفة، الموقف الفلسطيني والعربي واضح، وهو وقف العدوان وفتح ممرات إغاثة إنسانية ووضع حد لكل هذه المآسي بإنهاء الاحتلال.

وأضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السياسة لا يوجد بها تشاؤم أو تفاؤل، وزيارة بايدن غدا لا يمكن التكهن بنتائجها، لكن موقفنا ثابت وهو إنهاء كل المعاناة وإنهاء الاحتلال.

وتابع أن الجميع يعرف توجهات الولايات المتحدة، الكل يعرف أنها الراعي الأول لكل ما تفعله إسرائيل ومادام لن يتغير موقف أمريكا فلن يتغير موقف إسرائيل، وإسرائيل تظن أنها تحتمي بغطاء غير قابل للتأثر وتتصور أن بإمكانها أن تقعل ما تشاء.

وذكر الهباش أن أمريكا لن تضغط على إسرائيل لأنه ببساطة لا أحد يضغط على الولايات المتحدة من المجتمع الدول ولا من الجانب العربي ولا الجانب الإسلامي، ولا بد من استخدام كل أوراق الضغط على أمريكا لتتراجع عن موقفها.

وتابع أنه مازال لدينا خشية كبيرة من عدم تراجع العدوان وتفاقم الوضع الكارثي في غزة، ونتحرك باستمرار مع مصر والأردن والسعودية لوقف العدوان وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.