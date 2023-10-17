الأمن يضبط قضية غسيل أموال بقيمة 600 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه") لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك .. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، بالإضافة إلى إستغلال جانب من تلك الأموال فى شراء (593) حافلة بأسماء الشركات المملوكة له ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (600 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون..