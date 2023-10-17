مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت: القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان هو الأعنف منذ 10 أيام

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية، اليوم الثلاثاء، 3 قطاعات في جنوب لبنان، التى تعد أول مرة منذ بداية التوتر، وكان تصعيد اليوم هو الأعنف في جنوب لبنان منذ 10 أيام.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت أحمد سنجاب، إن حزب الله أعلن أنه استهدف 6 مناطق عسكرية للجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في أعلى معدل ضحايا للإسرائيلين نتيجة قصف حزب الله لجيش الاحتلال.

وأضاف “سنجاب”، أن القصف الإسرائيلي اليوم كان الأكثر وحشية على المدنيين في جنوب لبنان، ولم يتم حصر القتلى اللبنانيين حتى الآن جراء القصف العنيف، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعترض مسيرة على الحدود اللبنانية.

وذكر أن التطور الملفت ليس استخدام المسيرات لكن استخدام الجيش الإسرائيلي للقنابل الفسفورية في قصف المدنيين في جنوب لبنان، مؤكدا أنه تم رصد حركة نزوح من سكان الجنوب اللبناني.