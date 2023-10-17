أمين الفتوى يوضح حكم يوم الأربعين للميت.. فيديو

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم عمل ما هو متعارف عليه بين الناس "خميس الميت ويوم الأربعين" وتوزيع الاطعمة فى ذلك اليوم.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس »، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: لا يوجد هذا فى الشرع، فقط المعروف هو الجنازة والعزاء ثلاثة أيام، ولا عزاء بعد ثلاث ايام كما أبلغنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عزاء فى خميس وأربعين هذا ليس من الشرع.

واستكمل: "لكن توزيع الصدقات والاطعمة، هو امر شرعي ومقبول وفيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى.