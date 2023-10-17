أمين الفتوى يوضح حكم ترك اللحية.. فيديو

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم إطلاق اللحية هل هي سنة أم فرض، أم سنة عبادة؟.



وقال “فخر” خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس »، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "العلماء اختلفوا فيها فمنهم من يري انها سنة عادة وهم المالكية، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إطلاق اللحية عادة فى هذا الزمن، لكن ليس لها اصل على أنها عبادة.

واستكمل: وبعض العلماء قالوا إنها سنة عبادة، لكن هذا الامر لا يعتبر لازم أو فرض، من اطلقها فله أجر، وعلينا الا نتشدد فهى ليست واجبة.