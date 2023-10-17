بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص في البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي ( القاهرة - الأسكندرية)، أمام قرية دسونس بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بلاغًا عن انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ( القاهرة - الإسكندرية)، الزراعي، أمام قرية دسونس، في اتجاه الإسكندرية وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص.

المصابين هم كل من:" ع.ا، 53 سنة، يعاني من جروح متهتكة في الرأس والوجه، ع.ا، 25 سنة، تعاني من كدمات متفرقة في الجسم، م.ا، 47 سنة، تعاني من جروح في الوجه، ع.ع، 55 سنة، يعاني من جرح متهتك في الكتف الأيمن، م.م، 36 سنة، يشتبه بكسر في القدم اليسرى، ويعاني من كدمات في الظهر، م.ع، 52 سنة، يشتبه بنزيف داخلي في الصدر والبطن، أ.ا، 53 سنة، تعاني من كدمات، ه.ع، 62 سنة، يشتبه بكسر في الساق اليمنى"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.