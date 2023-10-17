تعرف على مكرمين الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

أعلن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، قائمة المكرمين للدورة الخامسة، التي تحمل اسم الفنانة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر الجاري.

ويكرم الملتقى هذه الدورة نخبة من الفنانين والمسرحيين من مصر والدولة العربية والعالم، وهم من مصر، الفنانة سهير المرشدي، والنجمة حنان مطاوع، والفنان أحمد أمين، والممثل والكاتب أحمد أبورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، "الإمارات"، والبروفيسور بيتر بارلو من "إنجلترا"

كما يكرم الملتقى ضمن فعالياته بالمسابقات المصاحبة، الفنان الكوميدي سامي مغاوري، والسيناريست وليد يوسف، والباحث محمد رشاد رشود من الإماراات.

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والكاتبة الدكتورة أمل صديق عفيفي، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.