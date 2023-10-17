في عمر الـ38.. كريستيانو رونالدو على صدارة هدافي العالم 2023

عاد أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، من جديد ليثبت أن السن مجرد رقم، بعدما كان حبيسًا لدكة البدلاء مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في قطر العام الماضي، وبعدما بكى لعدم تحقيق حلمه بالتتويج بلقب المونديال، ليظن الجميع وقتها أنه يفكر في اعتزال الساحرة المستديرة، ليواصل اللعب بعدها متجاهلًا كل السلبيات، وأثبت أنه لا يمكن إيقافه، وأنه أفضل لاعبي العالم عبر التاريخ، وكل ذلك وهو في سن الـ38 عامًا.

مازال رونالدو مستمر فى العطاء، رغم التقدم فى العمر واقترابه من سن الأربعين، بل يواصل العطاء حتى يثبت أن السن مجرد رقم، ويظهر مثل صبي فى أول عقده الثاني، وبات على صدارة هدافي العالم في عام 2023 الحالي، برصيد 40 هدفًا مع ناديه النصر السعودي ومنتخب البرتغال، متفوقًا على الهداف النرويجي إيرلينج هالاند (23 عامًا) لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل 39 هدفًا حتى الآن مع السيتي ومنتخب النرويج، وكذا النجم كيليان مبابي (24 عامًا) مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا صاحب الـ35 هدفًا.

ويرغب صاروخ ماديرا في مواصلة اللعب حتى بعد سن الأربعين، في محاولة لتحقيق حلمه وهو اللعب بجوار نجله جونيور في ملعب واحد، لكنه حلم صعب الوصول إليه بسبب صغر سن الابن الأكبر للأسطورة البرتغالية.

وتفوق رونالدو على نجوم تصغره بسنوات عديدة، إذ أنه بذل الكثير من الجهد ليستمر في الملاعب حتى الآن، لاسيما بعد انتهاء المنافسة بينه وبين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي انتقل في الصيف الماضي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، ليوضح «الدون» ما كان يقصده حينما صرح وقال: «يقولون عني أنني انتهيت.. هذا خاطئ مازال لدي الكثير لأقدمه»، وبالفعل أثبت النجم البرتغالي أنه لم ينته حتى الآن، والدليل على ذلك أرقامه وإنجازاته في الفترة الأخيرة، التي نستعرضها في السطور التالية.

إنجازات رونالدو في سن الـ38

يعد رونالدو، اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف في بطولة الدوري السعودي، بتسجيله 10 أهداف وصناعه لـ5 أخرى.

وأصبح صاحب الـ38 عامًا، الأكثر مساهمة في عام 2023، بعد تسجيله هدفين في فوز منتخب بلاده على البوسنة والهرسك مساء أمس الإثنين، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

ويتصدر كريستيانو رونالدو، قائمة هدافي الدوري السعودي حتى الآن وفي رصيد 10 أهداف، متفوقًا على موسى ديمبلي لاعب الاتفاق بفارق 3 أهداف، و4 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

رونالدو

كما حصد رونالدو، جائزة هداف بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية 2023)، التي حصد لقبها النصر السعودي، وسجل خلالها رونالدو 6 أهداف، ثم جاء خلفه كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة بـ3 أهداف.

ويتربع أيضًا رونالدو على قمة صانعي الأهداف في الدوري السعودي حتى الآن برصيد 5 أهداف، متساويًا مع ألفارو ميدران لاعب التعاون.

وقاد كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال للتأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) مبكرًا وبالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة على قمة المجموعة العاشرة، ليبلغ المنتخب البرتغالي بطولة اليورو للمرة التاسعة فى تاريخه والثامنة على التوالي.