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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية اللبناني: يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على الحدود الجنوبية

عبد الله بوحبيب
عبد الله بوحبيب
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أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب وجوب وقف الاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على الحدود اللبنانية الجنوبية والقتل المتعمد للصحفيين واستهداف المدنيين والجيش اللبناني ومراكزه ومواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقصف القرى والبلدات المأهولة بالمدنيين.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي أجراها اليوم بوحبيب مع سفراء وممثلي 26 دولة ضمن حملة دبلوماسية استباقية تهدف لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، والتي تم إطلاقها أمس بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

وشدد بوحبيب على أن بلاده ليست من هُواة أو دُعاة الحرب، موضحا أن لبنان يرغب في الحفاظ على الهدوء والاستقرار، مؤكدا على ضرورة وضع حد لاستمرار التصعيد في غزة المستمر منذ أحد عشر يوما ما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه على الشعوب والدول في المنطقة، وعلى المصالح الدولية.

وجدد الدعوة للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب والعودة إلى التفاوض وإعادة الحقوق المشروعة لأصحابها.

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