زايد يفتتح ملتقى التوظيف الأول لتوفير فرص العمل للشباب بشبراخيت

افتتح اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع وحده توظيف الشباب بمديريه التربيه والتعليم، ملتقى التوظيف الأول للشباب بشبراخيت والذى تستمر فعالياته حتى الساعة الرابعه عصراً وذلك بقاعه الوحده المحلية.

جاء ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة المستمرة فى تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لتلبية إحتياجات سوق العمل والتيسير علي القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الصناعية لإيجاد العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، فضلاً عن توعية الشباب بإحتياجات سوق العمل وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم وتنمية فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر.

ويشارك فى الملتقى عدد من الشركات التي ستوفر فرص عمل مناسبة لأبناء المركز من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.