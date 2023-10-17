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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال العام

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2023، السيد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.

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الدكتور محمود الدكتور محمود عصمت المستشار محمد شوقي
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