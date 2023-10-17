النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال العام

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2023، السيد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.