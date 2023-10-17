الصحة العالمية: الكوليرا قد تنتشر في غزة بسبب تلوث مياه الشرب

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وجود حاجة ماسة إلى توفر المياه الشرب النظيفة والغذاء والمأوى الآمن في قطاع غزة، وإن لم يحدث ذلك فإن هناك بوادر لأزمة صحة عامة قد تهدد المواطنين هناك والدول المحيطة بسبب انتشار أمراض منقولة عن طريق المياه مثل الكوليرا وانتشار الأمراض المعدية بين الأطفال والتي تتأثر بإيقاف برنامج التطعيم بينهم.

وأضاف "المنظري"، في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تم تسجيل ما يقارب من 115 هجمة إسرائيلية على مؤسسات صحية وسيارات إسعاف وطواقم أدت إلى وفاة ما يقارب من 15 عاملاً في القطاع الصحي وتأثر والي 70 سيارة إسعاف بطواقمها وتأثر عدد من المرضى بإصابات بمختلف مستوياتها".

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "المنظمة توفر المستلزمات الطبية مثل الأدوية والمعينات المخبرية وتنشئة نظام التقصي الوبائي وتفعيل مراكز الطوارئ في هذا الخصوص وتدريب العاملين الصحيين حتى يتمكنوا من التعرف على هذه الأمراض والتعامل مع الإصابات ومنع حدوثها في إطار حزمة من الإجراءات نتعامل بها مع مثل تلك الظروف".