رئيس جامعة العريش يشهد احتفالية استقبال الطلاب الجدد

شهد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش حفل استقبال الطلاب الجدد بعدد من كليات الجامعة ، وبحضور السادة النواب وعمداء الكليات ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

واستهل رئيس الجامعة الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، في كلمته بتهنئة الطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد متمنيًا لهم عام دراسي متميز.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تقدم برامج دراسية متميزة باستخدام أحدث تكنولوجيات التعليم في التدريس حيث تقدم خدمات تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى من الجودة لأعداد خريج قادر على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة و سوق العمل وذلك من خلال رؤية الجامعة في نقل الجامعة الى جامعة ذكية

كما حث الطلاب بالالتزام بأخلاقيات وتقاليد الحرم الجامعي في كل سلوكياتهم ليكونوا خير سفراء لأسرهم وحثهم على المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة فهي الرافد الثاني في تكوين شخصية الطالب.

كما تقدم الدكتور رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لإدارة الكليات والعاملين بها ومثمنًا دورهم ودور الجامعة بالنهوض بالجامعة كما حث الطلاب على بذل الجهد ومزيد من التفاؤل والنجاح لرفع راية الجامعة والوطن وبذل المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة

وفي نهاية كلمة طلب من جميع الحضور بالاعتزاز و الانتماء لمصرنا الحبيبة و تاريخها العريق وان يعطوا بلدهم بدون مقابل وان يحافظوا على المشروعات العظيمة التي تمت في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.