طارق جلال: إلغاء مهرجان أيام قرطاج يعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني

أشاد الفنان طارق جلال، بإلغاء الهيئة المديرة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية لكل المظاهر الاحتفالية بأيام المهرجان وانطلاق الدورة الـ 34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية وذلك نظرًا لتفاقم الأحداث التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأوضح الفنان طارق جلال، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن مهرجان أيام قرطاج السينمائية كان قد أعلن عن البوستر الدعائي الرسمي لدورته الـ 34، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر.

وأوضح أن العديد من المهرجانات الفنية في الدول العربية وخاصة مصر تم إلغاء فعالياتها تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضا للانتهاكات الإسرائيلية، ومن بين المهرجانات التي تم إلغاؤها مهرجان "الجونة 2023" الذي كان مقرراً عقده في قريبا، وهذه الخطوات تمثل تعبيراً واضحاً عن تضامن المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني، ورفضاً للانتهاكات الإسرائيلية.

وأشار إلى أنها تؤكد على أهمية دور الثقافة والفن في التعبير عن الرأي ودعم القضايا العادلة، موضحا أن المهرجانات الفنية لها أهمية كبيرة في المجتمع، فهي تُمثل منصات للتعبير عن الرأي والإبداع، ووسائل لنشر الوعي وتشجيع التغيير.

