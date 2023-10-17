رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم؛ جولة تفقدية، لمقر مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية، بالمبنى الإداري بالجامعة؛ للوقوف علي مدى جاهزية المركز؛ لطباعة المقررات الإلكترونية، ومتابعة مشروع البوابات الذكية، إلى جانب تفقد المقرات الخاصة بالمركز، والمعدات، والبنية التحتية.

وخلال الجولة، وجه الدكتور المنشاوي؛ بضرورة التوسع في مقر المركز، والفصل بين السيرفرات ( الخوادم ) و الكوادر البشرية العاملة، وذلك من خلال تخصيص مقر مركز نشر وتوزيع الكتاب، بالطابق الأول جناح (د)، كغرفة خاصة بالخوادم، وقواعد البيانات.

وأكد الدكتور المنشاوي، أن إدارة الجامعة؛ اتخذت خلال الآونة الأخيرة، الكثير من الخطوات الإيجابية الهادفة إلى التحول لجامعة ذكية متطورة، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي ؛ في إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع، وخلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلية، ورقمنة العملية التعليمية بمراحلها المختلفة، وهو ما يتوافق مع خطة الدولة لتطوير التعليم؛ وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط، عن تقديره البالغ لدور مركز نظم المعلومات الجامعي؛ لكونه واحداً من الإدارات المهمة التي تسهم في إرساء ركائز التكنولوجيا المتطورة، ودعم ثورة المعلومات في كافة مجالات العمل، وهو ما يسهم في تحقيق إضافات نوعية في مستوي الخدمات المقدمة؛ لكافة منتسبي الجامعة، ورفع مستوي الأداء العام.

ومن جهته، أشار الدكتور علي حسين مدير مركز نظم المعلومات؛ إلى متابعة رئيس الجامعة؛ لكافة الاستعدادات، والإجراءات الخاصة باستخراج الكارنيه الجامعي الموحد، ومدى جاهزية الدعم الفني لنظام إدارة المدن الجامعية، وشئون الطلاب.

جدير بالذكر، أن الدكتور المنشاوي؛ تفقد عددًا من الإدارات المختلفة بالمبنى الإداري للجامعة، تضمنت: الشئون العامة، ومركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، وإدارة الحسابات، وإدارة الاستحقاقات، وإدارة الجمارك ، وعدد من الإدارات الأخرى؛ لمتابعة حسن سير العمل.