"تليجراف": حسن نصر الله قد يشعل حربا إقليمية ويقود إلى تدمير لبنان

كشف تقرير نشرته صحيفة “تليجراف” البريطانية أن حسن نصر الله أصبح يشكل خطرا كبيرا على لبنان، في ظل سعيه للدخول في حرب جديدة مع إسرائيل قد تشعر حرب كبيرة في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن رجلا واحدا يمكنه أن يوسع من دائرة الصراع ويحول منطقة الشرق الأوسط إلى حرب واسعة، بل ويقود لبنان إلى مصير صعب للغاية يهدد بقاؤها، هو حسن نصر الله.

وتأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الرشقات الصاروخية بين حزب الله في جنوب لبنان والقوات الإسرائيلية، في ظل تصعيد متزايد، في وقت تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات قوية على قطاع غزة.

توضح الصحيفة أن حسن نصر أصبح في جعبته قوات تقدر بعشرات الألاف والتي تنخرط في العديد من الصراعات مثل دعم الرئيس السوري بشار الأسد وكذلك دعم مليشيات في العراق، كما يعتقد تدريبها لقوات الحوثي في اليمن.

ولكن بالنسبة للبنانيين، فهذا التصعيد الكبير مع إسرائيل يضعه في مواجهة مع الكثير من اللبنانيين، الذين يرون أن سياسات حسن نصر الله وجر البلاد للحرب قد يزيد من معاناتهم.

وتعيش لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي مرت عليها في تاريخها الحديث إذ فقدت العملة اللبنانية قيمتها بشكل كبير وسقط الملايين من اللبنانيين تحت قاع الفقر، كما تواجه مشكلة سياسية متفاقمة مع غياب وجود رئيس أو حكومة منتخبة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الحرب التي قد يقود حسن نصر الله لبنان إليها، قد تقود إلى تدمير هذه الدولة وتفتيت ما تبقى منها على وقع الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها.

وخلال الأيام الماضية، تداول لبنانيون هشتاج “لبنان لا يريد الحرب” بتوجيه دعوة إلى حسن نصر الله بأنهم لا يريدون انخراط بلادهم في حرب جديدة مع إسرائيل، مؤكدين في نفس الوقت دعمهم للشعب الفلسطيني.

وأوضح المشاركون في هذه الهشتاج أن الوضع في بلادهم هش للغاية وأنهم يريدون ارسال أطفالهم إلى المدارس وليس إلى الملاجئ، كما لا يريدون تدمير بلادهم في حرب تستنزف ما تبقى من البلد.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه ليس من المرجح أن ينجر حسن نصر الله إلى حرب كبيرة مع إسرائيل سيوجه إليه اللبنانيون اللوم في تدمير بلادهم، كما سيفقد فيها دعم الشعب اللبناني.