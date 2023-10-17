رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية كلية الطب باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

نظمت كلية الطب البشرى احتفالية اليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة ، بمناسبة مرور خمسون عاما على نصر أكتوبر ١٩٧٣ ، وذلك بالمركز العلمى بمبنى الجراحة حيث عقدت ندوة بعنوان : (نصر أكتوبر المجيد) ، حاضر فيها اللواء محى نوح ، قائد المجموعة ٣٩ قتال والبطل الحقيقى لفيلم الممر ، والذى خاض ٤ حروب، وأحد مؤسسى الكتيبة ١٠٣ صاعقة وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وتضمن الحفل تقديم مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية عن نصر أكتوبر أداها نخبة من كورال كلية التربية النوعية ، بالإضافة إلى فقرات غناء وعزف منفرد تحت إشراف د.ريهام زايد رئيس قسم الموسيقي بالكلية.

ووجه القائمين علي الحفل خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة مرور خمسين عاما علي انتصارات اكتوبر التي استعادت فيها مصر العزة والكرامة .

وخلال كلمته أوضح د.خالد الدرندلي أن جامعة الزقازيق سعدت بتشريف اللواء ، محي نوح ، أحد رموز التضحية والوطنية الخالصة ،مؤكدا أن وجوده فرصة عظيمة للأجيال الجديدة لمعرفة البطولات التى تقدم لمصرنا الغالية ، والتي يبذل من أجلها كل غالي ونفيس في سبيل نيل الحرية ، بالإضافة إلى معرفة الدور البطولى المشرف الذى يسطره بأحرف من نور أبطال قواتنا المسلحة علي مر التاريخ .

ومن جانبه أشار د.عاطف حسين إلى أن شهر أكتوبر هو شهر مليء بالانتصارات و الاحتفالات الكبيرة والمناسبات المهمة ، مؤكدا أن الاحتفال بهذا الانتصار إنما هو ليتعلم أبنائنا الطلاب أن هذه الحرب هي نموذج للإصرار والعزيمة والتحدى لأبطال قواتنا المسلحة والشعب المصرى العظيم ، وقدرتنا علي تلقين أعداءنا دروسا في القوة والترابط.

وفي كلمته رحب د.أحمد عناني ، باللواء ، محي نوح في رحاب كلية الطب البشري ، الذى يعد أحد أبطال الانتصار العظيم فى أكتوبر ١٩٧٣م ، مؤكدا أن الاحتفال بانتصارات اكتوبر هو الاعتراف بالتضحيات الهائلة التي قدمها أبناء الوطن من الجيش والشعب ، حيث كان الشعب ظهيرا للجيش ، من خلال التماسك الاجتماعي للوطن ، وستبقي مصر دولة مستقلةذات سيادة صاحبة قيادة بتماسك مؤسساتها وقواتها المسلحة .وهو مايحرص عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وخلال الندوة تحدث اللواء ، محيي نوح موكداً علي أن العمل والاجتهاد يوجها إلى صاحبهما الأنظار والتقدير ، ودعا الشباب على ضرورة الاهتمام بالتعليم والمعرفة وأن يكون لديهم الوعي بما يحدث في المنطقة العربية ، والتحلي بالإيجابية وعدم الانسياق خلف الأفكار الهدامة والشائعات المغرضة ومعرفة الحقائق من مصدرها .

وأضاف أن العمليات القتالية الحربية والفدائية ومهاجمة النقاط الحصينة للعدو شرق القناة زعزعة أمن العدو وكسرت الحاجز النفسي بين الجندي المصري وقوات العدو فيما عرف بحرب الإستنزاف ، كل ذلك ساهم في تكوين شخصية المقاتل المصري ، و حث الطلاب علي الاستمرار في الدراسة والتسليح بالعلم والثقافة والمعرفة

وفي ختام الحفل قام د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة بتكريم اللواء ، محي نوح وأهداه درع الجامعة ، كما تم تكريم د.أحمد الجوهري ، و د.هبه عبدالكريم ، و د.ريهام زايد ، وفريق الكورال بكلية التربية النوعية.