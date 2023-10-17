انعقاد المؤتمر الدولي لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشهر المقبل بالأردن

أعلن اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب العامل بنطاق الوحدة الاقتصادية العربية ومقره العاصمة الأردنية عمان، انعقاد المؤتمر الدولي لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشهر المقبل بعمان.

ونقل بيان أصدره الاتحاد في عمان اليوم الثلاثاء عن الأمين العام للاتحاد أحمد بكر، تأكيده باسم الأكاديميين العرب -خلال اجتماع مع سفير فلسطين في القاهرة ذياب اللوح والسفير الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية مهند عكلوك لبحث التحضيرات الأخيرة لانعقاد المؤتمر- التضامن مع الشعب الفلسطيني جراء الحرب والهجمة غير المسبوقة من الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له، خصوصا الأطفال في قطاع غزة من عدوان آثم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب المشاركون في الاجتماع -وفق البيان- عن تضامنهم ودعمهم للأشقاء الفلسطينيين ضد آلة القتل للاحتلال الإسرائيلي.

بدورهما، أكد السفيران اللوح والعكلوك، الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات والمشاركة لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.