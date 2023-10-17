أوكرانيا: أمريكا خصصت 522 مليون دولار لاستعادة وحماية نظام الطاقة بكييف

أفاد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بأن الولايات المتحدة خصصت بالفعل ما مجموعه 522 مليون دولار لضمان استعادة وحماية نظام الطاقة في أوكرانيا.

وقال شميهال في منشور على تليجرام -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/ - إن الولايات المتحدة تقدم أيضًا مساعدة كبيرة في جهود إعادة الإعمار، حيث تتولى منطقة كييف زمام المبادرة في تنفيذ المشروعات وبدعم من الولايات المتحدة، تم أيضا إنشاء مركز تدريب خاص لخبراء المتفجرات".

وأضاف شميهال: "نحن نعمل أيضًا بشكل مثمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فيما يتعلق بالبرامج التي تقدم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وفي سياق آخر، أفادت وزارة الصحة الأوكرانية بأنه تم ترميم 410 مرفق طبي بالكامل تضرروا من الحرب وهناك 413 منشأة أخرى في طور الترميم.

وقالت الوزارة - في بيان - إنه "اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023، تم بالفعل ترميم 823 منشأة طبية بشكل كلي أو جزئي في أوكرانيا. ومن بينهم، تم ترميم 410 منشأة بالكامل وتم ترميم 413 منشأة أخرى جزئيًا.

وتقع معظم المرافق الطبية التي تم ترميمها في ميكولايف ودنيبرو وكييف وخاركيف وتشرنيهيف".

وأكدت وزارة الصحة أن عملية ترميم البنية التحتية الطبية تعتبر حاليًا من أولويات الدولة من أجل تمكين المواطنين من الحصول على الرعاية الطبية رغم الحرب.

وفي المجمل، خلال الحرب، ألحق الروس أضرارًا بـ 1449 منشأة طبية ودمر بالكامل 190 منشأة أخرى (غير قابلة للإصلاح). وتكبدت البنية التحتية الطبية في مناطق خاركيف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وميكوليف وخيرسون وزابوريجيا وكييف أكبر الخسائر.