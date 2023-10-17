مناظير الفيوم العام تعلن استئصال أورام بدون جراحة.. صور

نفذ قسم مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتور سامح رمضان رئيس القسم وبرعاية الدكتور محمد الدمرداش مدير المستشفى ورشة عمل تحدت لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة عن تقنية استئصال أورام الحهاز الهضمي عن طريق مناظير الجهاز يوم الثلاثاء.

وقد ألقى الدكتور أحمد مدكور -استاذ مناظير الجهاز الهضمى بكلية الطب -جامعة حلوان محاضرة بهذا الشأن حاضرها 40 من أطباء المناظير والأورام والجراحة بالفيوم والمنيا وبنى سويف، وعقب المحاضرة تم التعامل مع 3 حالات اورام قولون.

واضاف الدكتور عمرو الفولى أستاذ الجهاز الهضمى بكلية الطب -جامعة حلوان، إنه تم إستخدام تقنية جديدة فى تقشير الأورام من القولون والمعدة والمرئ لتجنب الدخول فى جراحات عنيفة يتم فيها إستئصال الأعضاء الحيوية المصابة بالأورام، وفى مصر بدأ تطبيقها من 2018/2019.

واوضح الدكتور سامح رمضان ان وزارة الصحة تدعم هذه التقنيات و توفر احدث الاجهزة لمستشفياتها.

ويجرى الأهتمام بهذه التقنيات فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصرى وتنفيذ مبادرة رئاسية للكشف عن أورام القولون وعلاجها.

وكانت ورشة العمل بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور محمد عثمان نقيب اطباء الفيوم والدكتور ممدوح راغب النقيب السابق لأطباء الفيوم والدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس ادارة مركز أورام الفيوم والدكتورة دينا الحادقة -إستشاري التخدير والمدير التنفيذى لمركز اورام الفيوم والدكتور أشرف علام رئيس قسم جراحة الأورام بالمستشفى العام



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