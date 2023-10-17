افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معرضا لمشروعات الطلاب الخاصة بالعلوم الإنسانية والذي عقد على هامش المؤتمر الثاني للدراسات العليا في العلوم الإنسانية بجامعة بنها.



وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي ومرافقوه عدد من مشاريع الطلاب والتي بلغ عددها 12 مشروعا من كليات التجارة والآداب والتربية النوعية، والحقوق، بالإضافة إلى عدد من المشاريع للطلاب ذوى الهمم.



وأثنى رئيس الجامعة على مشروعات طلاب المراحل الجامعية الأولى المشاركين فى المؤتمر، واستمع إلى شرح من مشرفي المشروعات من الطلاب والتي تقوم بطرح ومعالجة مختلف القضايا التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للطلاب من أجل تعزيز المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية، والمساهمة في بناء الإنسان والمجتمع، وبناء جسر تعاون بين مختلف الطلاب في إطار لقاء علمي منفتح.



من جانبه أضاف الدكتور تامر سمير أن المعرض يأتي فى إطار تطوير العملية التعليمية بالجامعة ويضم مجالات الحقوق والتجارة والتربية النوعية مشاريع ذوي الهمم، مشيرا الى أنه تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال بجوائز مالية.

افتتاح المعرض

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض للمشروعات الطلابية

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض