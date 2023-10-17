روسيا تدرس إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، أن بلاده تدرس إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة وتتخذ جميع الإجراءات لهذا الإجلاء.

وقال فيكتوروف خلال مؤتمر صحفي في مقر الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيفودنيا" اليوم الثلاثاء" نتابع عن كثب تطور الوضع على الأرض ونعمل على إمكانية إجلاء المواطنين الروس، الذين طلبوا المساعدة من منطقة القتال، نتحدث هنا قبل كل شيء عن قطاع غزة".

وأضاف "روسيا تتخذ جميع التدابير التحضيرية اللازمة، ونتطلع لفتح المعبر الحدودي في جنوب قطاع غزة وأن معبر رفح حاليا مغلق، وللأسف لم نتمكن بعد من فتحه لعبور مواطنينا، ونحن نعمل على هذه المسألة مع الجانبين المصري والإسرائيلي".