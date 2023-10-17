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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقر سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، بعد آخر ارتفاع له في منتصف التعاملات، حيث استقر سعر الذهب عيار 21 بعد آخر ارتفاع له في منتصف التعاملات بنحو 20 جنيها، وكذلك استقرت أسعار بقية أعيرة الذهب في ختام التعاملات بالتزامن مع الارتفاع العالمي في سعر الذهب في بورصة المعاملات الفورية.

في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب، حسبما أوضحه أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 ليسجل 2350 جنيها بعدما كان يسجل في بداية التعاملات 2330 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر بدون مصنعية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، حوالي 2686 جنيهاَ، وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر بدون مصنعية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، حوالي 2350 جنيهاً.

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، حوالي 2014 جنيهاً، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر بدون مصنعية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، حوالي 18800 جنيهاً.

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استقرت أسعار أعيرة الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 المشغولات الذهبية
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