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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء ماليزيا يشدد على أهمية الوقف الفوري للقصف المستمر على قطاع غزة

أنور إبراهيم
أنور إبراهيم
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دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء بقوة إلى الوقف الفوري لقصف قطاع غزة وإطلاق ممر إنساني.

وشدد إبراهيم في حسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا بـ"تويتر" على ضرورة أن تحظى سلامة المدنيين بالأولوية القصوى، معربا عن دعم ماليزيا الثابت للشعب الفلسطيني.

كما حث إسرائيل على السعي الصادق للتوصل إلى حل سلمي من أجل إنهاء الصراع وأن توقف فورًا إطلاق النار.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي "بالنظر إلى الوضع المؤلم في غزة، أدعو بقوة إلى الوقف الفوري للقصف وإطلاق ممر إنساني وبهذه الروح، نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية، وخاصة في شكل غذاء وأدوية لتخفيف وطأة معاناة المحتاجين".

وكانت ماليزيا قد خصصت 2.1 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين من أجل مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتأمل في جمع ما يصل إلى 22 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الفلسطينية.

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قطاع غزة ممر إنساني ماليزيا
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