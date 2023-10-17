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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يتابع حملة التبرع بالدم بمجمع الكليات تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة حملة للتبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق ،حرصا من الجامعة على تقديم الدعم  والإغاثة الإنسانية  لإخواننا بفلسطين .

وقد قام  الدكتور أحمد  القاصد بمتابعة فعاليات الحملة بمجمع الكليات النظرية  وتشجيع الطلاب على هذه المبادرة الطيبة ،رافقه عمداء الكليات ،  والدكتور إسلام فيض الله رائد الأسرة المركزية ومقرري الأسرة بكليات المجمع النظري

وأكد رئيس الجامعة  علي أن الحملة تأتي في إطار إهتمام  الدولة المصرية ودورها الرائد   بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأشار القاصد إلى أن الجامعة  تتضامن  مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة لمدة أسبوع .

واشاد القاصد  بجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم فعاليات الحملة، وحشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين للتبرع من كافة كليات الجامعة.
وأضاف  رئيس الجامعة  أن عملية التبرع  بالدم شهدت إقبالا كبيرا من منسوبي الجامعة والطلاب .

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